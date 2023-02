La verità sulle frasi di Tavassi su Daniele: “Fr***o, se Oriana fosse stata…” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ormai non si parla davvero d’altro, almeno per ciò che riguarda il Grande Fratello Vip 7. Dopo il van gate scoppiato in puntata, tutti vogliono capire che cos’è che Edoardo Tavassi ha detto di Daniele Dal Moro. Il concorrente ha più volte spiegato che si trattava di una battuta che fa spesso al suo amico anche se Alfonso Signorini non era affatto dello stesso avviso. Adesso, grazie all’investigatore social, è spuntata la verità rispetto a quanto Tavassi ha detto di Dal Moro. E c’è ben poco da ridere. Edoardo Tavassi, quali battute su Daniele? Ecco le offese pronunciate nel van Come si ascolta chiaramente in una storia pubblicata dall’investigatore social, spiegando che già sapeva come è fatto Edoardo e la famiglia Tavassi. Ma questo è un un altro discorso. Tornando a ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ormai non si parla davvero d’altro, almeno per ciò che riguarda il Grande Fratello Vip 7. Dopo il van gate scoppiato in puntata, tutti vogliono capire che cos’è che Edoardoha detto diDal Moro. Il concorrente ha più volte spiegato che si trattava di una battuta che fa spesso al suo amico anche se Alfonso Signorini non era affatto dello stesso avviso. Adesso, grazie all’investigatore social, è spuntata larispetto a quantoha detto di Dal Moro. E c’è ben poco da ridere. Edoardo, quali battute su? Ecco le offese pronunciate nel van Come si ascolta chiaramente in una storia pubblicata dall’investigatore social, spiegando che già sapeva come è fatto Edoardo e la famiglia. Ma questo è un un altro discorso. Tornando a ...

