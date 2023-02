La torta yogurt e carote senza farine | leggerissima e dietetica

Leggi su donnaup

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Quando la dieta prova sensibilmente la nostra pazienza e il desiderio di sgarrare aumenta, larisolve la crisi con dolcezza! Apporta solo 125 calorie a fetta ed è buonissima. Non contiene zucchero, ma sciroppo di acero e fruttosio delle prugne. Niente farina, ma semola, tante mandorle per decorare e una crema alloper guarnire fanno di questo dessert un tripudio di golosità nonostante la sua composizione light. Velocissimo da realizzare, piacerà anche ai piccini, per quel suo sapore avvolgente, quella sua consistenza fragrante e quella sua presentazione invitante. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi. Fiocchi di latte 300 ...