La super fibra di Windtre arriva ad Acireale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 Febbraio 2023 – Windtre continua ad estendere la copertura in fibra ottica per la connessione ultrarapida sul territorio nazionale e arriva ad Acireale, località in provincia di Catania, nota per il suo patrimonio artistico e culturale oltre che per le bellezze paesaggistiche che ne fanno una naturale meta turistica. Con l’ampliamento dei servizi in fibra ultraveloce, che raggiungono oggi più di 200 città sul territorio nazionale e 20 nella regione Sicilia, Windtre conferma il proprio impegno nel contribuire al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio in ambito produttivo e culturale. Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di Windtre, ha ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 Febbraio 2023 –continua ad estendere la copertura inottica per la connessione ultrarapida sul territorio nazionale ead, località in provincia di Catania, nota per il suo patrimonio artistico e culturale oltre che per le bellezze paesaggistiche che ne fanno una naturale meta turistica. Con l’ampliamento dei servizi inultraveloce, che raggiungono oggi più di 200 città sul territorio nazionale e 20 nella regione Sicilia,conferma il proprio impegno nel contribuire alamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio in ambito produttivo e culturale. Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giannifioreGF : La super fibra di #Windtre arriva ad Acireale - il_piccolo : Mario Rossetti: «Open Fiber investe 210 milioni in Fvg per la fibra super-veloce da Trieste a Gemona» - ConfindustriaUd : .@OpenFiberIT investe 210 milioni in #FVG per la #fibra super veloce da #Trieste a #Gemona #connectivity #Digital… - Dolce41775982 : Parlano tanto della tecnologia 5g tutto super veloce e poi in paesi di 20000 abitanti un semplice film si blocca co… - GervasioBarbat1 : @Infratel_Italia @FASTWEBHelp @FASTWEB vi sembra normale? Questa è la vostro super fibra 100mb?! Chiedo intervento… -