La statua di Maradona costa troppo, il Comune la restituisce (Di venerdì 24 febbraio 2023) . Il Comune di Napoli ha deciso di restituire la statua del "Pibe de oro" tra permessi che non sono mai arrivati e un valore troppo alto. La statua in bronzo del Pibe de Oro Diego Armando Maradona regalata al Comune di Napoli dall'artista ...

