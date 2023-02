La squadra va male e i tifosi aggrediscono il Presidente: attimi di terrore (Di venerdì 24 febbraio 2023) Quando una squadra va male crescono gli attimi di terrore e di nervosismo, ma non si dovrebbe mai finire nelle aggressioni al Presidente. Tante volte non è semplice essere il Presidente di una squadra di calcio, soprattutto perché in molte circostanze i tifosi non riescono proprio a riconoscere il duro lavoro che si svolge costantemente per poter migliorare la situazione. La squadra inoltre è un meccanismo continuo, formato da giocatori e da un allenatore che devono in qualche modo provare a portare a casa i risultati sperati e questo molto spesso comporta una serie di lamentele interne. La violenza però è sempre sbagliata e ogni volta che accade bisogna sempre stigmatizzarla e soprattutto parlarne in maniera negativa, proprio come è ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 24 febbraio 2023) Quando unavacrescono glidie di nervosismo, ma non si dovrebbe mai finire nelle aggressioni al. Tante volte non è semplice essere ildi unadi calcio, soprattutto perché in molte circostanze inon riescono proprio a riconoscere il duro lavoro che si svolge costantemente per poter migliorare la situazione. Lainoltre è un meccanismo continuo, formato da giocatori e da un allenatore che devono in qualche modo provare a portare a casa i risultati sperati e questo molto spesso comporta una serie di lamentele interne. La violenza però è sempre sbagliata e ogni volta che accade bisogna sempre stigmatizzarla e soprattutto parlarne in maniera negativa, proprio come è ...

