"La situazione precipita", report riservato sulla Cina: cosa sta per accadere (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Cina starebbe pensando di fornire armi alla Russia, al di là delle smentite di Pechino. E' questo il contenuto di un report riservato sul tavolo del presidente americano Joe Biden sulla guerra in Ucraina, confermato oggi dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Il capo del Patto atlantico ha parlato di "alcuni segnali" che il governo di Xi Jinping avrebbe piani per supportare l'alleato Vladimir Putin nell'invasione. Stoltenberg fa appello a Pechino perché "desista" dai suoi piani che, appoggiando una guerra illegale, costituirebbero una violazione del diritto internazionale. "Abbiamo visto alcuni segnali che (i cinesi) potrebbero star progettando di farlo. Gli alleati Nato e gli Usa li hanno messi in guardia dal farlo, questo non dovrebbe accadere. La Cina ...

