La sinistra trasforma Valditara da vittima a carnefice (Di venerdì 24 febbraio 2023) La sinistra non cambia mai: è dai tempi del Pci che modula l'indignazione a seconda delle convenienze, per cui se una minaccia arriva da destra è il fascismo che torna, mentre l'estremismo dei «ragazzi» di sinistra trova sempre un certo margine di comprensione, e quando è proprio indifendibile viene derubricato a semplice goliardata. Premesso questo, non può esserci alcuna giustificazione per le violenze davanti al liceo Michelangelo di Firenze ad opera di esponenti di Azione studentesca: le indagini accerteranno se è stata una scellerata spedizione punitiva o se si è trattato di una rissa nata per il rifiuto di un volantino: in entrambi i casi vanno duramente condannati, perché il primo comandamento della politica è non rispondere mai alle provocazioni. Lo dimostrano la campagna politica sapientemente orchestrata dal Pd e i titoloni apparsi per ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lanon cambia mai: è dai tempi del Pci che modula l'indignazione a seconda delle convenienze, per cui se una minaccia arriva da destra è il fascismo che torna, mentre l'estremismo dei «ragazzi» ditrova sempre un certo margine di comprensione, e quando è proprio indifendibile viene derubricato a semplice goliardata. Premesso questo, non può esserci alcuna giustificazione per le violenze davanti al liceo Michelangelo di Firenze ad opera di esponenti di Azione studentesca: le indagini accerteranno se è stata una scellerata spedizione punitiva o se si è trattato di una rissa nata per il rifiuto di un volantino: in entrambi i casi vanno duramente condannati, perché il primo comandamento della politica è non rispondere mai alle provocazioni. Lo dimostrano la campagna politica sapientemente orchestrata dal Pd e i titoloni apparsi per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : La #sinistra trasforma Valditara da vittima a carnefice #24febbraio - DanielaPF75 : Poi ci sono quelli la cui avversione per il comunismo, l'estrema sinistra e i centri sociali trasforma in utili idi… - Jordi28042632 : @MonEleonora De facto è stata lei ad applicarla in pochi giorni a differenza de #lapeggiore_SINISTRA_disempre che s… - SI_sinistra : RT @FrancescoFili15: Prima facevano il saluto romano.Poi dissero 'Almirante statista'.Poi esaltarono un macellaio come Priebke.Poi minaccia… - ambaraciccicoco : @pfmajorino Ma davvero sta feccia è parte integrante del vostro elettorato? -