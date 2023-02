La sinistra parabola di Putin contro “occidente collettivo” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per quello che, mancando migliori elementi, chiamiamo abitualmente “caso”, il cupo anniversario della guerra in Ucraina ha incrociato un altro avvenimento significativo, ovvero gli ottant’anni dalla nascita di Eduard Limonov, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per quello che, mancando migliori elementi, chiamiamo abitualmente “caso”, il cupo anniversario della guerra in Ucraina ha incrociato un altro avvenimento significativo, ovvero gli ottant’anni dalla nascita di Eduard Limonov, L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pietrofrigo : RT @StefanoPutinati: Passato dal PCI a vicedirettore del TG5 di Mediaset. Programmi in Rete 4 ecc. ha preso soldi da Berlusconi per anni. C… - Bri_Fitz_ : RT @StefanoPutinati: Passato dal PCI a vicedirettore del TG5 di Mediaset. Programmi in Rete 4 ecc. ha preso soldi da Berlusconi per anni. C… - LunelliDavide : RT @StefanoPutinati: Passato dal PCI a vicedirettore del TG5 di Mediaset. Programmi in Rete 4 ecc. ha preso soldi da Berlusconi per anni. C… - alenocentini1 : RT @StefanoPutinati: Passato dal PCI a vicedirettore del TG5 di Mediaset. Programmi in Rete 4 ecc. ha preso soldi da Berlusconi per anni. C… - apri_la_mente : RT @StefanoPutinati: Passato dal PCI a vicedirettore del TG5 di Mediaset. Programmi in Rete 4 ecc. ha preso soldi da Berlusconi per anni. C… -