La sala strapiena del Centro Brera per abbracciare il popolo ucraino che combatte da un anno

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 24 febbraio 2023) L’Ucraina è Europa. Alnon contiamo gli anniversari, ricordiamo il Premio Sakharov conferito dal Parlamento europeo al coraggioso. Proviamo a stringerci – idealmente prima di farlo fisicamente in piazza Duomo – attorno a una comunità in un giorno doloroso. È stracolma ladell’evento organizzato a Milano da Linkiesta e Slava Evropi, in collaborazione, oltre che con l’Europarlamento, con la Rappresentanza a Milano della Commissione europea e il Consolato generalea Milano. «Per quelli della nostra generazione, quelli che vivono il nostro tempo – dice il direttore di Linkiesta, Christian Rocca –, il 24 febbraio è una di quelle date che non si dimenticher, come l’11 settembre 2001. Non serve neppure specificare ...