La Russia non è crollata: le sanzioni mordono ma l’economia tiene e in Ucraina Putin non si ferma (Di venerdì 24 febbraio 2023) Vladimir Putin crede nel “passionarnost”, la forza vitale caratteristica di un popolo descritta dallo storico Lev Gumilev. «In natura come nella società, allo sviluppo segue il declino. Ma noi siamo una nazione abbastanza giovane e l’amore per la madrepatria è il fulcro del nostro futuro», disse nel febbraio del 2021. L’anno successivo invase l’Ucraina e 12 mesi dopo è ancora convinto di farcela. Mosca non mollerà mai, anzi. Anche se la guerra dovesse continuare, entrando in una fase di stallo prolungato senza veri negoziati di pace, e pur soffrendo il distacco dalle economie occidentali, non del tutto compensato dai rapporti con la Cina, il Cremlino è determinato a sopravvivere al progressivo crollo dell’ordine mondiale post-1945 e a contribuire a un nuovo assetto internazionale. Fortezza russaDoveva crollare in poche settimane, eppure ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Vladimircrede nel “passionarnost”, la forza vitale caratteristica di un popolo descritta dallo storico Lev Gumilev. «In natura come nella società, allo sviluppo segue il declino. Ma noi siamo una nazione abbastanza giovane e l’amore per la madrepatria è il fulcro del nostro futuro», disse nel febbraio del 2021. L’anno successivo invase l’e 12 mesi dopo è ancora convinto di farcela. Mosca non mollerà mai, anzi. Anche se la guerra dovesse continuare, entrando in una fase di stallo prolungato senza veri negoziati di pace, e pur soffrendo il distacco dalle economie occidentali, non del tutto compensato dai rapporti con la Cina, il Cremlino è determinato a sopravvivere al progressivo crollo dell’ordine mondiale post-1945 e a contribuire a un nuovo assetto internazionale. Fortezza russaDoveva crollare in poche settimane, eppure ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Galimberti: “Questa è una guerra della Russia contro l’Occidente. Putin non smette mai di ricordarcelo. Ha un diseg… - Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - Giorgiolaporta : Non ho capito cosa ci sia di illegale nel difendere 'il valore delle #frontiere'. Una #preside ha messo su carta c… - Massimo0769 : RT @Giorgiolaporta: L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confronto… - MassimoMagni12 : RT @LBasemi: ?? IL SONDAGGIO No, non è Russia Today: è Affari Italiani. Anche se il risultato mostra percentuali bulgare. 18mila e passa v… -