La Roma agli ottavi di Europa League | 2-0 al Salisburgo

(Di venerdì 24 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Labatte in casa 2-0 ile si qualifica per glidi finale di. Dopo l'1-0 dell'andata in favore degli austriaci, le reti di Belotti e Dybala regalano il pass per il prossimo turnouomini di Mourinho, che recupera Pellegrini e l'asso argentino. Dal 1? in attacco c'è poi il “Gallo”, al posto di Abraham, reduce da un intervento di sutura alla palpebra inferiore sinistra, che l'ha costretto a partire dalla panchina, per poi entrare nei minuti finali del match con una maschera protettiva sul volto.La squadra giallorossa, trascinata da un Olimpico sold out, è volenterosa ma nervosa. Dopo 10? gli ammoniti sono già due: Ibanez e Pellegrini. Al 9? però lasfiora il vantaggio: sugli sviluppi di un ...

Belotti apre le marcature contro gli austriaci- José Mourinho continua a non sbagliare un colpo in Europa, da quando è alla guida della. Lo Special One gongola per la qualificazioneottavi di finale di Europa League da parte dei suoi ragazzi, che hanno superato 2 - 0 il Salisburgo all'Olimpico, ribaltando la sconfitta per 1 -...

La Roma batte in casa 2-0 il Salisburgo e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League. Dopo l’1-0 dell’andata in favore degli austriaci, le reti di Belotti e Dybala regalano il pass per il ...Questo il quadro completo delle partite valide per il ritorno dei playoff di UEFA Europa League. In neretto le squadre qualificate agli ottavi di finale. Resta solo un verdetto, quello relativo Rennes ...