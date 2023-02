La risposta cinese a ChatGpt (Di venerdì 24 febbraio 2023) Perché le big tech cinesi, che sembravano in vantaggio sullo sviluppo delll'intelligenza artificiale, si trovano a inseguire una piccola startup di San Francisco? Non è solo una questione di tecnologia. Multinazionali come Baidu devono anche fare i conti con la censura del... Leggi su repubblica (Di venerdì 24 febbraio 2023) Perché le big tech cinesi, che sembravano in vantaggio sullo sviluppo delll'intelligenza artificiale, si trovano a inseguire una piccola startup di San Francisco? Non è solo una questione di tecnologia. Multinazionali come Baidu devono anche fare i conti con la censura del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... buronjek : RT @byoblu: Probabile accordo, in linea di principio, tra Kiev e Mosca grazie alla mediazione cinese. C'è, però, una volontà reale di ferma… - ilkosta_twit : RT @LennyBusker3: Nessuna risposta dal caccia cinese, che ha scortato l'aereo Usa per 15 minuti prima di voltare le spalle er l'equipaggio… - LennyBusker3 : Nessuna risposta dal caccia cinese, che ha scortato l'aereo Usa per 15 minuti prima di voltare le spalle er l'equi… - ressicstantibus : RT @byoblu: Probabile accordo, in linea di principio, tra Kiev e Mosca grazie alla mediazione cinese. C'è, però, una volontà reale di ferma… -