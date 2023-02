La propaganda russa arriva in due asili di Milano Il Pd: un fatto gravissimo, Valditara faccia verifiche (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Se quanto raccontato da affaritaliani.it venisse confermato ci troveremmo di fronte ad una notizia gravissima”. Così la capogruppo del Partito democratico al Senato, Simona Malpezzi, commenta lo scoop di Affari nel quale si dà notizia di due istituti scolastici per l'infanzia italo-russi di Milano che avrebbero distribuito ai genitori un capitolo speciale del programma scolastico dedicato all'esaltazione dell'esercito russo. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Se quanto raccontato da affaritaliani.it venisse confermato ci troveremmo di fronte ad una notizia gravissima”. Così la capogruppo del Partito democratico al Senato, Simona Malpezzi, commenta lo scoop di Affari nel quale si dà notizia di due istituti scolastici per l'infanzia italo-russi diche avrebbero distribuito ai genitori un capitolo speciale del programma scolastico dedicato all'esaltazione dell'esercito russo. Segui su affaritaliani.it

