La pronipote di Lidia Poët all’attacco contro serie Netflix | “Ne ho vista una puntata e ho abbandonato per sdegno Stravolgimento ingeneroso”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Fin dalla sua uscita, lo scorso 15 febbraio, ha macinato ascolti e incollato numerosi telespettatori allo schermo. È la secondatvpiùin Italia (dietro solo al fenomeno dilagante di Mare Fuori) e la terza al mondo. Numeri alla mano, La legge diattira e funziona. Merito del cast, in cui spicca Matilda De Angelis nel ruolo di protagonista, ma soprattutto del tema dell’emancipazione femminile (che oggi dovrebbe essere abbondantemente superato e che, ahimè, è ancora centrale), trattato attraverso il racconto della vita di, prima donna avvocato della storia. Non è sempre oro, però, tutto ciò che luccica. E a stroncare la fiction è intervenuta Marilena Jahier Togliatto (classe 1948), una delle ultime discendenti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : La pronipote di Lidia Poët: “Che vergogna quella fiction, ne ho visto soltanto una puntata. Troppe bugie” - LaStampa : La pronipote di Lidia Poët: “Che vergogna quella fiction, ne ho visto soltanto una puntata. Troppe bugie” -

Chi parla è Marilena Jahier Togliatto, una delle ultime discendenti della famosa avvocatessaPoët cui Netflix ha dedicato una serie tv di grande successo al punto che è la terza più vista al ...A loro va il nostro grazie unitamente ai migliori auguri di buon compleanno!' La signora... sposato con Pieranna, una nipote, Annalisa, sposata con Marco Arduino e unLeonardo di due ...

La pronipote di Lidia Poët: “Che vergogna quella fiction, ne ho visto soltanto una puntata. Troppe bugie” La Stampa

La pronipote di Lidia Poët all’attacco contro serie Netflix: “Ne ho vista una puntata e ho… Il Fatto Quotidiano

A Costigliole d’Asti gli auguri per i 100 anni della signora Lidia Bianco anche da Comune e Provincia La Nuova Provincia - Asti

LIDIA KOSTNER IN DALLEPIATTE - Necrologie Alto Adige

Si è spento a 93 anni Stefano Grasso, ex dipendente della Provincia di Cuneo LaVoceDiAlba.it

«Mi lasci dire che in quella serie tv non c’è sul serio nulla della mia parente Lidia: ne ho vista una sola puntata e poi ho abbandonato per sdegno». Chi parla è Marilena Jahier Togliatto, una delle u ...Lascia le figlie Lidia e Silvia, oltre a cinque nipoti e pronipoti. Per molti anni è stato responsabile della stamperia all'interno dell'ente di Corso Nizza ...