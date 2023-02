La prof antifascista nuova leader della sinistra | Valditara duro | “Sanzioni? Solo fake news…”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Una tempesta in un bicchier d’acqua: nessuna punizione, nessun castigo divino né ministeriale allaessoressa che ha scritto la lettera per lanciare l’allarme sul ritorno del fascismo, dopo la rissa tra studenti nel liceo toscano, di cui sono stati accusati militanti di estrema destra. A parte la dubbia interpretazioni dei fatti, visto che secondo alcune testimonianza sarebbero stati gli studenti didei Collettivi a iniziare, anche sulla posizione del ministroPubblica Istruzione, Giuseppe, si è fatta molta propaganda, accusandolo di “vendette” politiche sulla docente in questione. Il tweet che documenta lenews sulla vicenda “Sono state dette tante cose, queste le mie parole. Ho annunziato? No“, scrive in un tweet il ministro dell’Istruzione ...