La prima volta a Milano del maestro della videoarte Bill Viola

Si intitola, semplicemente, con il suo nome: Bill Viola, la mostra milanese che – da venerdì 24 febbraio fino al 25 giugno – ripercorre alcune tappe fondamentali del viaggio lungo quarant'anni di un maestro della videoarte. A Palazzo Reale ci si potrà immergere nell'atmosfera unica di quindici opere iconiche, nate dall'incontro tra un appassionato di musica elettronica con il Rinascimento italiano e la cultura orientale. Lavori che indagano le infinite possibilità della psiche e dell'animo umano attraverso elaborate rappresentazioni teatrali ed elementi simbolici come il fuoco e, soprattutto, l'acqua. Come in Ocean Without a Shore, opera nata nel 2007 a Venezia nella chiesetta sconsacrata di San Gallo che descrive una soglia metaforica del momento di transizione in cui la vita diventa ...

