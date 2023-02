La preghiera di Giovanni Paolo II per chiedere la fine della guerra (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ad un anno esatto dall’inizio della guerra in Ucraina, la preghiera del Santo Papa ci aiuti a comprendere il significato profondo della parola “pace”. Il male della guerra affligge non solo l’Europa ma anche purtroppo tantissimi altri Paesi del mondo. Preghiamo affinché cessino i conflitti, e chiediamo il dono della pace che parte innanzitutto dai L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ad un anno esatto dall’inizioin Ucraina, ladel Santo Papa ci aiuti a comprendere il significato profondoparola “pace”. Il maleaffligge non solo l’Europa ma anche purtroppo tantissimi altri Paesi del mondo. Preghiamo affinché cessino i conflitti, e chiediamo il donopace che parte innanzitutto dai L'articolo proviene da La Luce di Maria.

