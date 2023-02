La passione degli americani per il rugby a 7 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il conto alla rovescia è quasi finito: nel fine settimana tra il 25 e il 26 febbraio, mentre in Europa i fan del rugby saranno con gli occhi rivolti al Sei Nazioni, Los Angeles accoglierà la tappa americana delle World rugby Seven Series. Questa particolare contingenza tra uno dei trofei più antichi della storia dello sport e lo straordinario dinamismo della variante “a sette”, pone una riflessione interessante, che parte da una domanda: come mai gli americani seguono così tanto il Seven, mentre ignorano quasi del tutto il rugby tradizionale? Partiamo dai dati oggettivi. Il rugby Seven è per l’appunto una variante del rugby tradizionale in cui si gioca in sette contro sette, su un campo grande come uno di rugby a quindici. Ovviamente, gestire gli spazi diventa ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il conto alla rovescia è quasi finito: nel fine settimana tra il 25 e il 26 febbraio, mentre in Europa i fan delsaranno con gli occhi rivolti al Sei Nazioni, Los Angeles accoglierà la tappa americana delle WorldSeven Series. Questa particolare contingenza tra uno dei trofei più antichi della storia dello sport e lo straordinario dinamismo della variante “a sette”, pone una riflessione interessante, che parte da una domanda: come mai gliseguono così tanto il Seven, mentre ignorano quasi del tutto iltradizionale? Partiamo dai dati oggettivi. IlSeven è per l’appunto una variante deltradizionale in cui si gioca in sette contro sette, su un campo grande come uno dia quindici. Ovviamente, gestire gli spazi diventa ...

