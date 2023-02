La pace in 12 punti: l'Occidente svela il bluff del piano della Cina (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un anno e passato e si continua a sparare, con i tentativi di cessate il fuoco che non portano frutti. Compreso quello della Cina, che ha proposto un piano per la pace in Ucraina in 12 punti che chiede il sostegno a colloqui tra Russia e Ucraina e la fine delle ostilità, e ribadisce il no di Pechino all'uso di armi nucleari e agli attacchi alle centrali nucleari. Il piano pubblicato dal ministero degli Esteri cinese nel primo anniversario dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina (che Pechino non riconosce come tale, né condanna) mantiene le posizioni già espresse dalla Cina rispetto al conflitto, e appare una summa del pensiero cinese sulla guerra in corso. La Cina chiede di «mantenere razionalità e moderazione» e ribadisce che «il dialogo e il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un anno e passato e si continua a sparare, con i tentativi di cessate il fuoco che non portano frutti. Compreso quello, che ha proposto unper lain Ucraina in 12che chiede il sostegno a colloqui tra Russia e Ucraina e la fine delle ostilità, e ribadisce il no di Pechino all'uso di armi nucleari e agli attacchi alle centrali nucleari. Ilpubblicato dal ministero degli Esteri cinese nel primo anniversario dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina (che Pechino non riconosce come tale, né condanna) mantiene le posizioni già espresse dallarispetto al conflitto, e appare una summa del pensiero cinese sulla guerra in corso. Lachiede di «mantenere razionalità e moderazione» e ribadisce che «il dialogo e il ...

