La nuova collezione scarpe 4B12 di Medusa Shoes

Medusa Shoes presenta la nuova collezione scarpe 4B12. Sneakers per uomo e donna nate dall'incontro tra artigianalità e innovazione italiana. Questa storia inizia dal piccolo comune di Villanova del Ghebbo a Rovigo, dove ha sede Medusa, azienda manifatturiera di calzature con ben 80 anni di esperienza nel settore. Un bel giorno Medusa, stanca della monotonia, decide di dar vita ad una propria collezione di scarpe. Così, mixando numerosa qualità, molta italianità e un bel po' di novità nasce 4B12. Tantissimi modelli di sneakers uomo e donna originali ed esclusive. La collezione scarpe 4B12: il brand WEAR DIFFERENT, STAY COOL è il motto del ...

