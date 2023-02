La notte dell'attentato ai Parioli: quando Maurizio Costanzo si salvò per un cambio d'auto (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lo definiva "un mezzo miracolo": era finito nel mirino della mafia, per lui avevano preparato settanta chili di tritolo che però esplosero con qualche istante di ritardo per un'incertezza dei sicari. Ne uscì illeso, ma Maria De Filippi, che era a bordo con lui, rimase sotto shock. Il racconto di quella mancata strage di trent'anni fa Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lo definiva "un mezzo miracolo": era finito nel mirinoa mafia, per lui avevano preparato settanta chili di tritolo che però esplosero con qualche istante di ritardo per un'incertezza dei sicari. Ne uscì illeso, ma Maria De Filippi, che era a bordo con lui, rimase sotto shock. Il racconto di quella mancata strage di trent'anni fa

