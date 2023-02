La nave di Medici senza Frontiere carica di migranti è stata multata (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il governo Meloni blocca e multa la nave di Medici senza Frontiere, per la prima volta applica il discusso decreto anti-Ong, colpevoli di soccorrere i migranti. Medici senza Frontiere: nave multata per violazione del nuovo codice di condotta Ong Medici senza Frontiere – Ph Credit ilriformista.itIeri sera la nave Geo Barents di Medici senza Frontiere è stata bloccata e multata, fermo amministrativo di 20 giorni e una sanzione pari a 10 mila euro. Per la prima volta è stato applicato il decreto appena approvato in via definitiva che tende a ostacolare il lavoro di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il governo Meloni blocca e multa ladi, per la prima volta applica il discusso decreto anti-Ong, colpevoli di soccorrere iper violazione del nuovo codice di condotta Ong– Ph Credit ilriformista.itIeri sera laGeo Barents dibloccata e, fermo amministrativo di 20 giorni e una sanzione pari a 10 mila euro. Per la prima volta è stato applicato il decreto appena approvato in via definitiva che tende a ostacolare il lavoro di ...

