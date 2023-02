La nascita del nuovo partito e il sostegno al governo su Kyiv. Parla Marattin (Iv) (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si Parla di partito unico. Italia Viva e Azione ci stanno lavorando assiduamente e i due leader pare abbiano già dato il loro assenso. La prospettiva politica, probabilmente, è quella di unire le forze per avere più capacità politica. Certo è che il Terzo Polo – attualmente una federazione tra calendiani e renziani – si sta distinguendo dalle forze politiche di opposizione, talvolta sostenendo alcune iniziative del governo. Per capire meglio a che punto è questa operazione e i movimenti tra i banchi delle minoranze, abbiamo fatto una chiacchierata con Luigi Marattin, esponente di primo piano di Italia Viva. Partiamo dal triste anniversario che cade oggi. La linea del governo è molto chiara sull’appoggio a Kyiv e voi l’avete sostenuta convintamente. Al netto degli scivoloni di ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sidiunico. Italia Viva e Azione ci stanno lavorando assiduamente e i due leader pare abbiano già dato il loro assenso. La prospettiva politica, probabilmente, è quella di unire le forze per avere più capacità politica. Certo è che il Terzo Polo – attualmente una federazione tra calendiani e renziani – si sta distinguendo dalle forze politiche di opposizione, talvolta sostenendo alcune iniziative del. Per capire meglio a che punto è questa operazione e i movimenti tra i banchi delle minoranze, abbiamo fatto una chiacchierata con Luigi, esponente di primo piano di Italia Viva. Partiamo dal triste anniversario che cade oggi. La linea delè molto chiara sull’appoggio ae voi l’avete sostenuta convintamente. Al netto degli scivoloni di ...

