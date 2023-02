La mostra “Ritratti Africani” fino all’11 giugno 2023 al Magazzino delle Idee di Trieste

Leggi su udine20

(Di venerdì 24 febbraio 2023)ildipresenta la. Seydou Keïta, Malick Sidibé, Samuel Fosso, a cura di Filippo Maggia.Ormai celebrati in tutto il mondo fra i protagonisti della fotografia dell’ultimo mezzo secolo, i tre artisti sono stati scoperti in occidente solo in anni recenti e le loro storie personali hanno contribuito a rendere ancora più affascinanti le loro opere. L’esposizione, prodotta e organizzata da ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, presenta per la prima volta in Italia un’importante selezione di più di cento opere dei tre fotografi, messe a disposizione dalla C.A.A.C. The Contemporary African Art ...