La minaccia degli anarchici per Cospito | Assassini | sarà l' inferno | VIDEO

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La Cassazione ha rigettato il ricorso dei difensori di Alfredosul 41 bis. L'anarchico, in sciopero della fame da oltre quattro mesi contro il regime di carcere duro cui è sottoposto, resta al 41 bis. A piazza Cavour il sit-in dei sostenitori del detenuto condannato per gravi attentati ha accolto il pronunciamento della suprema corte con il grido "". Poco prima Lello Valitutti, volto noto della galassia anarchica, aveva commentato: "La gente normale e la gente povera può stare tranquilla, non faremo mai niente contro di loro. Sono nostri fratelli. Ma per i ricchi e potenti scateneremo l', mettendo in gioco anche la nostra vita", è l'avvertimento dell'anarchico noto per partecipare da anni alle manifestazioni sulla carrozzina dove è costretto. "Abbiamo detto in tutti i modi che non vogliamo che Alfredo muoia, ora ...