“La mia depressione latente” è il nuovo singolo di Gabriele Mancuso

Gabriele Mancuso Dal 24 febbraio 2023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica "La mia depressione latente", il nuovo singolo di Gabriele Mancuso. "La mia depressione latente" è una canzone introspettiva che parla di una malattia interiore, una ferita così tanto profonda da nascondersi tra i rami dell'anima. Stare male, senza nemmeno accorgersene è il vero tema trattato da questo brano suonato interamente dal vivo da quattro musicisti (Matteo Finizio – cigar box, Francesco Pozzi – Piano e sinth, Max Zanotti – voce) legati da un nuovo sound pronto a viaggiare tra diverse culture e luoghi del mondo interiore e non solo.

