La lite al supermercato tra un uomo e una donna degenera e lui le tira un carrello in testa

(Di venerdì 24 febbraio 2023) E' iniziato tutto con una "banale"tra le corsie di un piccoloa Santo Antônio do Descoberto, nella periferia dello stato di Brasilia (in Brasile). Qualcosa di più di un bisticcio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Lite al supermercato, lancia il carrello della spesa addosso ad una donna facendole perdere i sensi. Il video choc - OttaviDeborah : RT @ElioLannutti: Lite nel parcheggio del supermercato, una donna estrae la pistola e spara: mamma di 26 anni muore davanti ai figli. La 'c… - TinazziL : L'omicida si chiama Christina Harrison. È una donna afroamericana di 23 anni------ Ricordate la puttanata dei Black… - Alessan04138070 : RT @ElioLannutti: Lite nel parcheggio del supermercato, una donna estrae la pistola e spara: mamma di 26 anni muore davanti ai figli. La 'c… - GianlucaTC : RT @ElioLannutti: Lite nel parcheggio del supermercato, una donna estrae la pistola e spara: mamma di 26 anni muore davanti ai figli. La 'c… -

E' iniziato tutto con una "banale"tra le corsie di un piccoloa Santo Antônio do Descoberto, nella periferia dello stato di Brasilia (in Brasile). Qualcosa di più di un bisticcio tra un uomo e una donna che stava per ...Che cosa significanel parcheggio del, una donna estrae la pistola e spara: mamma di 26 anni muore davanti ai figli La risposta del Cav L'eco di quelle frecciate arriva immediato ad ...

Lite al supermercato, lancia il carrello della spesa addosso ad una donna facendole perdere i sensi Il Fatto Quotidiano

Lite nel parcheggio del supermercato, una donna estrae la pistola e spara: mamma di 26 anni muore davanti ai f ilmattino.it

Baby gang prende di mira il cagnolino che aspetta il padrone fuori dal supermercato a Mogliano. Lui esce per d ilgazzettino.it

Batte la testa a terra durante una lite fuori da un supermercato: è grave Fanpage.it

Fontivegge, lite con una spranga di ferro davanti al supermercato: due denunciati dalla Polizia PerugiaToday

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...A Mogliano Veneto, un uomo è stato aggredito fuori dal supermercato da una ventina di giovani che avevano preso di mira il suo cane.