La Lega in marcia… contro il divieto di auto a benzina e diesel. Gazebo in tutta la Lombardia, con buona pace per l’Ambiente (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Lega in marcia… contro il divieto di auto a benzina e diesel. Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e davanti ai cambiamenti climatici che scombussolano il pianeta, il Carroccio pensa a tutt’altro e annuncia una mobilitazione per domani contro lo stop ai motori endotermici sancito dall’Unione europea. “Nonostante il freddo anche in questo fine settimana la Lega torna in piazza: sabato 25 e domenica 26 saremo nelle piazze lombarde con oltre 500 tra banchetti e Gazebo, in primis per ringraziare i cittadini lombardi per il loro voto alle elezioni regionali, per l’ottimo risultato del nostro movimento e della nostra coalizione di centrodestra. Ma soprattutto saremo in piazza per raccogliere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lainildi. Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e davanti ai cambiamenti climatici che scombussolano il pianeta, il Carroccio pensa a tutt’altro e annuncia una mobilitazione per domanilo stop ai motori endotermici sancito dall’Unione europea. “Nonostante il freddo anche in questo fine settimana latorna in piazza: sabato 25 e domenica 26 saremo nelle piazze lombarde con oltre 500 tra banchetti e, in primis per ringraziare i cittadini lombardi per il loro voto alle elezioni regionali, per l’ottimo risultato del nostro movimento e della nostra coalizione di centrodestra. Ma soprattutto saremo in piazza per raccogliere ...

