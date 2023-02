La Juve pesca il Friburgo, Real Sociedad per la Roma (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma (ITALPRESS) – Avversari ostici dall’urna di Nyon per Juventus e Roma negli ottavi di finale dell’Europa League. I bianconeri di Allegri hanno pescato i tedeschi del Friburgo, mentre i giallorossi di Mourinho sfideranno gli spagnoli della Real Sociedad. Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale dell’Europa League dopo il sorteggio di Nyon: Union Berlino (Ger)-Union st. Gilloise (Bel); Siviglia (Esp)-Fenerbahce (Tur); Juventus (Ita)-Friburgo (Ger); Bayer Leverkusen (Ger)-Ferencvaros (Hun); Sporting Lisbona (Por)-Arsenal (Eng); Manchester United (Eng); Real Betis (Esp); Roma (Ita)-Real Sociedad (Esp); Shakhtar Donetsk (Ukr)-Feyenoord (Ned).Effettuati anche i ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Avversari ostici dall’urna di Nyon perntus enegli ottavi di finale dell’Europa League. I bianconeri di Allegri hannoto i tedeschi del, mentre i giallorossi di Mourinho sfideranno gli spagnoli della. Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale dell’Europa League dopo il sorteggio di Nyon: Union Berlino (Ger)-Union st. Gilloise (Bel); Siviglia (Esp)-Fenerbahce (Tur);ntus (Ita)-(Ger); Bayer Leverkusen (Ger)-Ferencvaros (Hun); Sporting Lisbona (Por)-Arsenal (Eng); Manchester United (Eng);Betis (Esp);(Ita)-(Esp); Shakhtar Donetsk (Ukr)-Feyenoord (Ned).Effettuati anche i ...

