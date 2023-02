La guerra tra Arrigo Cipriani e “mister Vuitton” è finita: dopo 56 anni c’è l’accordo sull’utilizzo del nome per hotel e ristoranti di lusso (Di venerdì 24 febbraio 2023) Chissà se hanno brindato sorseggiando un Bellini ideato dal capostipite Giuseppe Cipriani nel 1948, o se hanno fatto tintinnare le coppe di champagne. In ogni caso, si è conclusa la lunga battaglia dei Cipriani, una specie di guerra dei cinquant’anni combattuta da uno stuolo di avvocati a colpi di carte bollate, cause e diffide riguardanti l’utilizzo del marchio famoso in tutto il mondo. Da una parte il veneziano Arrigo, proprietario dell’Harry’s Bar, che nell’attesa della pace è diventato il grande vecchio della ristorazione d’alto bordo, visto che ad aprile compirà 91 anni. Sull’opposta barricata la catena Belmond dell’imprenditore Bernard Arnault, il cui nome si lega a LVMH, il colosso francese che controlla i due terzi del mercato del lusso nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Chissà se hanno brindato sorseggiando un Bellini ideato dal capostipite Giuseppenel 1948, o se hanno fatto tintinnare le coppe di champagne. In ogni caso, si è conclusa la lunga battaglia dei, una specie didei cinquant’combattuta da uno stuolo di avvocati a colpi di carte bollate, cause e diffide riguardanti l’utilizzo del marchio famoso in tutto il mondo. Da una parte il veneziano, proprietario dell’Harry’s Bar, che nell’attesa della pace è diventato il grande vecchio della ristorazione d’alto bordo, visto che ad aprile compirà 91. Sull’opposta barricata la catena Belmond dell’imprenditore Bernard Arnault, il cuisi lega a LVMH, il colosso francese che controlla i due terzi del mercato delnel ...

