La foto che smaschera i Ferragnez (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fedez e Chiara Ferragni sono stati paparazzati al Cipriani insieme mentre fanno un aperitivo felici e contenti e la rabbia dei fan è esplosa: "Stanno solo prendendo per i fondelli tutti" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fedez e Chiara Ferragni sono stati paparazzati al Cipriani insieme mentre fanno un aperitivo felici e contenti e la rabbia dei fan è esplosa: "Stanno solo prendendo per i fondelli tutti"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : 10 foto di 1 anno di guerra, pubblicate da @ZelenskyyUa su Telegram con queste parole: «Decine, centinaia di migli… - Inter : Foto che puoi sentire ???? #ForzaInter - alexbarbera : Silvio Berlusconi, frequentatore della Dacia di Putin e autore con il suddetto di un “simpatico” sipario contro un… - gattogeremia : RT @LNDC_NAZIONALE: Combattiamo nelle aule di Tribunale per far sì che chi maltratta o uccide gli animali non si trovi mai più nella condiz… - ShaktiTemple : @alessan25412257 @GrandeFratello PERSIANI INFAMONI. FUORI TUTTI E PERDETE COME PERSERO I PERSIANI CONTRO I GRECI CH… -