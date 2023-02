La forte balbuzie di Fedez? "Come si spiega": il sospetto (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono bastati due casi di forte balbuzie per scatenare il panico attorno alla figura di Fedez. Il problema che ha palesato ha offerto lo spunto per fare un'analisi dettagliata su che cos'è, quali sono i sintomi e Come si può curare. Il rapper ha confermato di soffrire di balbuzie “da un po' di tempo”, ma non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli. Il Corriere della Sera si è avvalso del parere di Elisabetta Banco, psicoterapeuta ed esperta in neuropsicologia. “Le cause? Più di una - ha spiegato - può trattarsi di una ‘slatentizzazione' di una balbuzie ‘compensata' in passato, grazie a interventi integrati di logopedia e psicologia, ma anche di una ‘disfluenza' che insorge ex novo per motivi neurologici o traumi”. Quest'ultimo potrebbe essere il caso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono bastati due casi diper scatenare il panico attorno alla figura di. Il problema che ha palesato ha offerto lo spunto per fare un'analisi dettagliata su che cos'è, quali sono i sintomi esi può curare. Il rapper ha confermato di soffrire di“da un po' di tempo”, ma non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli. Il Corriere della Sera si è avvalso del parere di Elisabetta Banco, psicoterapeuta ed esperta in neuropsicologia. “Le cause? Più di una - hato - può trattarsi di una ‘slatentizzazione' di una‘compensata' in passato, grazie a interventi integrati di logopedia e psicologia, ma anche di una ‘disfluenza' che insorge ex novo per motivi neurologici o traumi”. Quest'ultimo potrebbe essere il caso di ...

