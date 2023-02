La disputa legale per i puzzle con sopra l’Uomo vitruviano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il tribunale di Venezia ha dato ragione alle Gallerie dell'Accademia che chiedevano i diritti d'autore a Ravensburger Leggi su ilpost (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il tribunale di Venezia ha dato ragione alle Gallerie dell'Accademia che chiedevano i diritti d'autore a Ravensburger

