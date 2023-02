La disinformazione della Russia contro l’Ucraina (e quelli che ci cascano) (Di venerdì 24 febbraio 2023) Uno dei luoghi comuni preferiti del Cremlino per anni, l’affermazione che l’Ucraina è “piena di nazisti”, è stata una delle motivazioni addotte da Vladimir Putin per la sua “operazione militare speciale” del 24 febbraio dello scorso anno. La necessità di “denazificare l’Ucraina” si è poi estesa ad altri obiettivi nel suo discorso ufficiale, ma questa narrazione, presente nella propaganda di Mosca almeno dall’invasione russa del Donbas e dall’annessione della Crimea nel 2014, ha trovato il favore del popolo russo. Gran parte della popolazione russa sostiene ancora la guerra e la continua propaganda disumanizzante sull’Ucraina ha giustificato e permesso l’attuale genocidio. La manciata di media indipendenti russi rimasti è stata costretta all’esilio e per loro è una lotta continua per superare la ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Uno dei luoghi comuni preferiti del Cremlino per anni, l’affermazione cheè “piena di nazisti”, è stata una delle motivazioni addotte da Vladimir Putin per la sua “operazione militare speciale” del 24 febbraio dello scorso anno. La necessità di “denazificare” si è poi estesa ad altri obiettivi nel suo discorso ufficiale, ma questa narrazione, presente nella propaganda di Mosca almeno dall’invasione russa del Donbas e dall’annessioneCrimea nel 2014, ha trovato il favore del popolo russo. Gran partepopolazione russa sostiene ancora la guerra e la continua propaganda disumanizzante sulha giustificato e permesso l’attuale genocidio. La manciata di media indipendenti russi rimasti è stata costretta all’esilio e per loro è una lotta continua per superare la ...

