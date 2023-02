La digitalizzazione dell’edilizia

Leggi su newsagent

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Che si associ l’edilizia al modus operandi che è proprio del lavoro manuale è assodato nell’ immaginario comune. Ma che il medesimo settore cavalchi l’onda della, è una novità recente e necessaria. L’informatizzazione dei processi aziendali è stata richiesta a gran voce per far fronte agli adempimenti normativi e per sviluppare delle procedure che aumentassero la competitività. In una prospettiva di questo tipo, le imprese devono adeguare i processi sia interni che esterni per allineare i livelli di trasparenza, sicurezza ed efficienza. Close-up construction worker using computer helmet on building site Digitalizzare il settorecomporta sicuramente un investimento iniziale a livello di formazione e di strumenti ma, nel medio e lungo periodo, portano ad un miglioramento delle performance professionali su più ...