‘La crociata dei bambini’, l’inno contro la guerra di Vinicio Capossela (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si intitola La crociata dei bambini il nuovo brano di Vinicio Capossela, in uscita il 24 febbraio. Capossela riparte dal poema di Bertolt Brecht La crociata dei ragazzi (1942, in Italia edito da Einaudi nel 1959), per affrontare la peggiore delle catastrofi: la guerra, con tutto il corollario di avvelenamento, di semplificazione, di inflazione, di vanificazione di ogni sforzo ‘culturale’. Un brano che arriva a un anno di distanza dallo scoppio della guerra in Ucraina e la prima di tredici canzoni urgenti che arriveranno presto a farsi sentire. Nel poema La crociata dei ragazzi lo scrittore e drammaturgo tedesco rievocava un evento storico di epoca medievale – un gruppo di bambini e adolescenti che, attraversando macerie, morte e distruzione, cerca ... Leggi su funweek (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si intitola Ladei bambini il nuovo brano di, in uscita il 24 febbraio.riparte dal poema di Bertolt Brecht Ladei ragazzi (1942, in Italia edito da Einaudi nel 1959), per affrontare la peggiore delle catastrofi: la, con tutto il corollario di avvelenamento, di semplificazione, di inflazione, di vanificazione di ogni sforzo ‘culturale’. Un brano che arriva a un anno di distanza dallo scoppio dellain Ucraina e la prima di tredici canzoni urgenti che arriveranno presto a farsi sentire. Nel poema Ladei ragazzi lo scrittore e drammaturgo tedesco rievocava un evento storico di epoca medievale – un gruppo di bambini e adolescenti che, attraversando macerie, morte e distruzione, cerca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : In un Paese serio la crociata di questi 4 personaggi, ministro sport, presidente federale, presidente e ad di Lega… - GianluVisco : @GabrieleCats Storica crociata personale. Felice che siamo in tanti. Non si deve mollare nulla, avanti con la lotta ??? - FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: #Ucraina Vinicio #Capossela si ispira a un poema di Bertolt Brecht per la 'Crociata dei Bambini', una ballata sulle vittime… - SOCIALISTA1974 : @PavliukArkhyp @Pietro_Pavan @MarcoLimburgo Posso almeno dire che Andr?j B?lec'kyj, il fondatore di Azov, è un neo… - WARNERMUSICIT : A un anno di distanza dallo scoppio del conflitto in Ucraina, una canzone urgente contro tutte le guerre. 'La croci… -