La cosa che ha lasciato più perplessi insegnanti e studenti è che, mentre si aspettavano una netta condanna da parte del Governo degli estremisti di destra convolti, l'unica voce ad alzarsi contro qualcuno è quella del ministro dell'Istruzione contro la preside (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ha sorpreso l'intervento che il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha fatto sulla lettera scritta agli alunni dalla dirigente scolastica ai suoi alunni dopo l'aggressione fuori dal liceo Michelangelo di Firenze da parte del gruppo di Azione Studentesca ai danni di alcuni studenti. Il ministro dell'Istruzione Valditara contro la preside Il ministro, infatti, ha definito «impropria» la circolare, più che una lettera, inviata dalla preside del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Firenze, Annalisa Savino. «Non compete a una preside, nelle sue funzioni, lanciare messaggi di questo tipo – ha detto Valditara – E poi il contenuto non ...

