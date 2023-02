La Cina fa sul serio e presenta il piano di pace in dodici punti Ma dagli Usa all’Ue è gara a sminuirlo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Siamo alla farsa. Dopo un anno di invasione dell’Ucraina e l’invio di armi a profusione a Kiev da parte dell’Occidente, l’unico tentativo diplomatico per arrivare al cessate il fuoco è stato formulato dalladi Xi Jinping. E lo ha fatto con un documento ufficiale, in 12to da Wang Yi durante la sua visita a Mosca in cui ha incontrato Vladimir Putin e il ministro, Sergey Lavrov. Insomma un gesto da celebrare, tanto più che Usa e Ue hanno sempre accusato ladi aver fatto poco per convincere la Russia a fermare la guerra. E invece no. Il gesto distensivo di Pechino, su cui è arrivata una cauta apertura perfino dal governo di Volodymyr Zelensky nonché il plauso del cancelliere tedesco Olaf Scholz e del premier spagnolo Pedro Sánchez, è stato sminuito da Ue e Nato mentre gli Usa hanno scelto il ...