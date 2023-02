La chiamata nella notte e la sorpresa: così Putin avvertì Lavrov dell'invasione (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il capo della diplomazia russa Sergej Lavrov sarebbe stato tenuto all'oscuro della decisione del Cremlino di invadere l'Ucraina fino a due ore prima dell'attacco. La rivelazione in un articolo del Financial Times Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il capoa diplomazia russa Sergejsarebbe stato tenuto all'oscuroa decisione del Cremlino di invadere l'Ucraina fino a due ore prima'attacco. La rivelazione in un articolo del Financial Times

