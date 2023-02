La Cassazione (non) chiude il caso Cospito (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il condannato resta al 41 bis, la maggioranza esulta. Lo sciopero della fame continuerà e rimane un enorme problema politico, anche con gli anarchici delusi e arrabbiati. Il detenuto sospende il potassio, "sono convinto che presto morirò". Storia di una vicenda gestita malissimo Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il condannato resta al 41 bis, la maggioranza esulta. Lo sciopero della fame continuerà e rimane un enorme problema politico, anche con gli anarchici delusi e arrabbiati. Il detenuto sospende il potassio, "sono convinto che presto morirò". Storia di una vicenda gestita malissimo

