La Cassazione decide sulla revoca del 41 bis a Cospito Anarchici in piazza

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Un sit-in deglidavanti allaper attendere la decisione dei giudici. In base a questa si capirà cosa fare. Oggi giornata chiave nella vicenda giudiziaria di Alfredo. Gli «ermellini», infatti, sono chiamati are se l'anarchico dovrà restare al 41 bis oppure annullare il provvedimento. E i «compagni» di, che nel frattempo da alcuni giorni ha ripreso ad assumere integratori, si sono dati appuntamento alle 11 davanti al «Palazzaccio», per attendere la sentenza. Una mobilitazione che, dopo qualche giorno di tregua, torna a far salire la tensione nella Capitale. Già ieri pomeriggio, infatti, glisi sono fatti vedere con un blitz all'Altare della Patria dove sono stati accesi dei fumogeni è srotolato uno striscione con la scritta «L'Italia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NealaAntinori : RT @cesarebrogi1: Oggi la Cassazione decide sul 41 bis all’anarchico Cospito - cesarebrogi1 : Oggi la Cassazione decide sul 41 bis all’anarchico Cospito - V_Sardegna : Cospito, ricorso contro 41 bis: oggi Cassazione decide - vivereitalia : Cospito, ricorso contro 41 bis: oggi Cassazione decide - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Cospito, ricorso contro 41 bis: oggi Cassazione decide . #Adnkronos -

In vista della camera di consiglio di oggi in, il pg Pietro Gaeta, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto di annullare con rinvio per un nuovo esame l'ordinanza del tribunale di ...In vista della camera di Consiglio di domani in, il pg Pietro Gaeta, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto di annullare con rinvio per un nuovo esame l'ordinanza del tribunale di ...

Caso Cospito: la Cassazione decide sul 41 bis per l'anarchico AGI - Agenzia Italia

Cospito, Cassazione decide sul 41 bis Adnkronos

Cospito, ricorso contro 41 bis: oggi Cassazione decide Tiscali Notizie

Cospito, ricorso contro 41 bis: oggi Cassazione decide La Sicilia

Cospito, ricorso contro 41 bis: oggi Cassazione decide Adnkronos

Un sit-in degli anarchici davanti alla Cassazione per attendere la decisione dei giudici. In base a questa si capirà cosa fare. Oggi giornata ...Scritte contro la tortura e fumogeni, quattro identificati. L’indignazione di Sangiuliano e La Russa. Oggi la Cassazione decide se revocare il 41 bis al detenuto in sciopero della fame ormai da 4 mesi ...