La Cassazione | «Cospito resta al 41 bis»

(Di venerdì 24 febbraio 2023) È stato rigettato dallail ricorso contro il regime carcerario del 41bis presentato dalla difesa di Alfredo, il leader anarchico in sciopero della fame da quasi quattro mesi e detenuto nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di Milano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico Alfredo Cospito contro il 41bis #ANSA - localteamtv : Cospito, attesa per la decisione della Cassazione: striscioni e bandiere davanti al Palazzaccio #41-bis… - localteamtv : Cospito, attesa per decisione Cassazione su 41-bis: manifestanti si radunano davanti al Palazzaccio #alfredocospito… - DelgadoSveva : RT @NicolaPorro: ?? Ultima ora ?? #Cospito, boccone amaro: la decisione dei giudici che dà ragione a #Meloni e #Nordio ?? - archiperrone : RT @TgLa7: ???? #Cospito: la Corte di #Cassazione ha respinto il ricorso ???? -

Leggi anche, arriva la decisione dellasul 41 bis: 'Alfredo descritto come Che Guevara' Anche i mafiosi hanno diritto di protestare contro il 41 bis Secondo il governosta ...Strada boccata per Alfredo. Laha rigettato il ricorso dell'anarchico in regime di 41bis che si è sottoposto a sciopero della fame da più di 120 giorni. A presentare ricorso era stato il suo avvocato Flavio ...

Caso Cospito, attesa la decisione della Cassazione Agenzia ANSA

Cospito resta al 41 bis: la Cassazione respinge il ricorso Corriere della Sera

Alfredo Cospito, la decisione della Cassazione: l’anarchico deve restare al 41 bis Il Fatto Quotidiano

Cospito, oggi la Cassazione decide il destino dell'anarchico. Il suo avvocato: "Un nuovo rinvio sarebbe fatal… la Repubblica

Cospito, il presidio degli anarchici davanti alla Cassazione La7

Secondo quanto riferito a LaPresse, Cospito ha appreso della decisione della Cassazione di rigettare il ricorso contro il 41 bis dalla tv.È stato rigettato, dalla Cassazione, il ricorso contro il regime carcerario del 41bis presentato dalla difesa di Alfredo Cospito, il leader anarchico, in sciopero della fame da quasi ...