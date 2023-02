La Cassazione butta la chiave | Cospito resta al 41 bis

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Alfredoal 41bis. Dopo quasi otto ore di camera di consiglio, la Corte diha rigettato il ricorso contro il regime carcerario del 41bis presentato dai suoi legali. A nulla sono valse le fragili condizioni di salute del leader anarchico, in sciopero della fame da quasi quattro mesi e che attualmente è ricoverato nel reparto penitenziario dell’ospedale San Paolo di Milano. Del resto supesa una condanna in via definitiva per aver gambizzato un dirigente dell’Ansaldo Nucleare a cui rischia di aggiungersene una seconda in quanto è tutt’ora in attesa della definizione del giudizio d’appello per l’attentato alla Scuola allievi dei carabinieri di Fossano, fatto per il quale gli viene contestato il reato di strage politica. La decisione La decisione dei cinque giudici in realtà non sembrava ...