La borsa più costosa del mondo (che Icardi ha regalato a Wanda Nara): prezzo da capogiro (Di venerdì 24 febbraio 2023) I momenti di crisi possono entrare a gamba tesa in tutte le coppie, ma certamente alcuni fanno scalpore più di altri. Specialmente se i protagonisti sono personaggi come Wanda Nara e Mauro Icardi, da mesi (anzi, anni) al centro di quella che è diventata una vera e propria soap opera da manuale: un grande amore, la famiglia che si allarga, poi l'arrivo di un "terzo incomodo" che manda tutto a rotoli. Sospetto e tradimento, un mix letale che ha causato una frattura insanabile almeno in apparenza dato che, come la stessa imprenditrice e showgirl ha confermato a Belve, la coppia ha ufficialmente ricucito i rapporti. Icardi non si è mai arreso alla separazione da Wanda compiendo gesti talvolta eclatanti, su tutti un regalo che è rimasto tra i capitoli indimenticabili di questo feuilleton in salsa argentina: ...

