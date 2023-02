La battaglia che salvò Kyiv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Hostomel, dalla nostra inviata. Un anno di storia in tonnellate di rottami: camion Kamaz con il muso schiacciato, ali di elicotteri Kh-52, cingoli, un tronco di betulla che nessuno ha idea... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Hostomel, dalla nostra inviata. Un anno di storia in tonnellate di rottami: camion Kamaz con il muso schiacciato, ali di elicotteri Kh-52, cingoli, un tronco di betulla che nessuno ha idea... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brandobenifei : #BaofaMifriVeso è campionessa italiana nel salto triplo, record che vale la qualificazione per gli Europei, ma non… - mannocchia : Dentro Bakhmut, la battaglia che non cambierà le sorti della guerra ma che ha trasformato una città in un cimitero.… - NicolaPorro : ?? Le tesi sul #clima? Quello che emerge da queste mail segrete è incredibile: ce lo racconta il prof. Franco Battag… - TeresaCipunto : RT @gibalda: La battaglia per la proroga di #opzionedonna ha prodotto una rete di sinergia e solidarietà tra le #donne. Modifiche parziali… - DebbieMcqueen11 : RT @NikolajVsevolo1: #EroicaMosca #GrandeGuerraPatriottica 'Non diremo che la battaglia di Mosca fu un miracolo. No, il miracolo fu il nos… -