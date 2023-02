Kylie Jenner e Hailey Bieber stanno lanciando frecciatine a Selena Gomez? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Kylie Jenner, Hailey Bieber, Selena Gomez e le sopracciglia «della discordia» al centro di una presunta faida social. Le dirette interessate smentiscono ma vediamo cosa è successo Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 febbraio 2023)e le sopracciglia «della discordia» al centro di una presunta faida social. Le dirette interessate smentiscono ma vediamo cosa è successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 21centurygirlll : RT @DioBenedicaMe: Selena Gomez che sorpassa Kylie Jenner una piccola gioia su un social in cui per una volta vincono naturalezza, autentic… - MKluchik : En esta foto se parece un poco a kylie jenner - seolarloverr : La repugnancia q me esta dando Kylie jenner - LizzieGlez : ¿Como que la Kylie Jenner le anda tirando a Selena Gomez? La envidia... - ssicuramentee2 : Kylie Jenner ti devi solo che vergognare -