Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023: la startlist e chi parteciperà. Presenti Jakobsen, Stuyven, Mohoric, Trentin e Dainese (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il weekend di ciclismo vedrà il Belgio come grande protagonista. Domenica 26 febbraio si svolgerà la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, territorio 'di riscaldamento' per le grandi corse di un giorno che arriveranno nelle prossime settimane. Rispetto alla Omloop Het Nieuwsblad del giorno prima, strizza più l'occhio ai velocisti puri, assai Presenti in corsa. Ad esempio, Fabio Jakobsen. Il velocista della Soudal-Quick Step è il vincitore dello scorso anno, rimanendo avanti a Caleb Ewan di una incollatura. L'australiano non ci sarà, essendo impegnato all'UAE Tour, ma i nomi che vorranno mettergli i bastoni tra le ruote, come Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Alexander Kristoff (Uno-X) e Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Attenzione anche ad Alberto ...

