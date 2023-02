Kurt Russell e Goldie Hawn festeggiano il 40° anniversario – congratulazioni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Kurt Russell e Goldie Hawn sono veramente una delle coppie più durature e notevoli di Hollywood. I due stanno insieme ormai da 40 anni (hanno festeggiato i loro 40 anni a San Valentino) e sono ancora fedeli l’uno all’altra come lo erano all’inizio. Date le varie attenzioni e distrazioni che può portare la vita sotto i riflettori di Hollywood, è fantastico che loro sembrino non essere mai finiti col piede sbagliato. Insomma, quante coppie formate da celebrità si fidanzano, magari hanno dei figli e sembrano essere felicissime, ma poi prendono strade separate solo pochi anni dopo? La risposta è moltissime. La maggior parte, in effetti. Ma non Kurt e Goldie. No, loro hanno dimostrato di essere il top parlando di relazioni durature di Hollywood e negli anni hanno creato una ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 24 febbraio 2023)sono veramente una delle coppie più durature e notevoli di Hollywood. I due stanno insieme ormai da 40 anni (hanno festeggiato i loro 40 anni a San Valentino) e sono ancora fedeli l’uno all’altra come lo erano all’inizio. Date le varie attenzioni e distrazioni che può portare la vita sotto i riflettori di Hollywood, è fantastico che loro sembrino non essere mai finiti col piede sbagliato. Insomma, quante coppie formate da celebrità si fidanzano, magari hanno dei figli e sembrano essere felicissime, ma poi prendono strade separate solo pochi anni dopo? La risposta è moltissime. La maggior parte, in effetti. Ma non. No, loro hanno dimostrato di essere il top parlando di relazioni durature di Hollywood e negli anni hanno creato una ...

