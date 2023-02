Kilometro Verde, ecco la “vertical farm” senza consumo di suolo e totalmente automatizzata (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ismea investe sei milioni di euro in Kilometro Verde, una start up del vertical farming. Lo stabilimento, in fase di realizzazione, sarà la vertical farm più grande d’Europa, progettata per la coltivazione di insalate pronte al consumo e porterà sulle tavole dei consumatori quattro nuove referenze dalle caratteristiche distintive. L’operazione si è perfezionata a Manerbio (Brescia) con la sottoscrizione da parte di Ismea di un aumento di capitale e l’erogazione di un prestito obbligazionario convertibile, per la durata di 8 anni, a fronte di un progetto di investimento di 19 milioni di euro. “L’impianto di coltivazione verticale di Kilometro Verde è totalmente automatizzato e rappresenta uno dei più ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ismea investe sei milioni di euro in, una start up deling. Lo stabilimento, in fase di realizzazione, sarà lapiù grande d’Europa, progettata per la coltivazione di insalate pronte ale porterà sulle tavole dei consumatori quattro nuove referenze dalle caratteristiche distintive. L’operazione si è perfezionata a Manerbio (Brescia) con la sottoscrizione da parte di Ismea di un aumento di capitale e l’erogazione di un prestito obbligazionario convertibile, per la durata di 8 anni, a fronte di un progetto di investimento di 19 milioni di euro. “L’impianto di coltivazionee diautomatizzato e rappresenta uno dei più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FruitbookMag : @IsmeaOfficial investe 6 milioni su #KilometroVerde. “Sarà la #verticalfarm più grande d’Europa”… - bizcommunityit : Ismea investe in Kilometro Verde, startup del vertical farming #startup - Newsinunclick : “ISMEA Investe” in Kilometro Verde s.p.a., start up del vertical farming - QuindiciNews : Agricoltura, da Ismea 6 mln a Kilometro Verde per stabilimento innovativo di vertical farming (#Adnkronos) – Ammont… - schiano_lo : RT @IsmeaOfficial: #ismeainveste in Kilometro Verde spa, start up del #verticalfarming. Lo stabilimento, in fase di realizzazione, sarà la… -