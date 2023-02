Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vanganel : RT @globalistIT: #Kiev: “Felici che #Pechino parli finalmente della guerra, pronti a conoscere il piano di pace della #Cina” - globalistIT : #Kiev: “Felici che #Pechino parli finalmente della guerra, pronti a conoscere il piano di pace della #Cina” - 7ilippo : @giorgioventre @kikos1965ca @pbecchi 2/2 Trattati saltati appena Kiev è stata fuori pericolo tramite assassinio di… - ythoccor : @FratellidItalia 44% proverrà senz'altro dagli elettori di piddì e frattaglie immigrazioniste varie, felici per l'a… - Oriundo741 : @tempoweb Se cade Kiev siamo tutti felici e finisce sta guerra -

Il fatto che Pechino 'abbia iniziato' a parlare della guerra in Ucraina 'non è negativo': lo ha detto il presidente del Paese attaccato dalla Russia, Volodymyr Zelensky, dopo aver incontrato ail premier spagnolo Pedro Sánchez. 'Ci piacerebbe riunirci con la Cina, è negli interessi dell'Ucraina', ha aggiunto Zelensky in una conferenza stampa trasmessa da media iberici. Il presidente ...Antonio , 7 anni , e Adelina , 6 anni , fuggiti in macchina dacon la sorella maggiore, i ... Tutte, però, sonoper la ritrovata tranquillità dei bambini sui quali, a un anno dallo scoppio ...

"Ci piacerebbe riunirci con la Cina, è negli interessi dell'Ucraina", ha aggiunto Zelensky in una conferenza stampa trasmessa da media iberici.